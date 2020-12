Pendant la nuit, les Game Awards habituels et annuels ont eu lieu. Lors de la cérémonie de remise des prix, le prestigieux prix a également été attribué à la section des jeux vidéo mobiles, qui a vu le populaire Among Us comme le gagnant.

Le titre multijoueur populaire développé par InnerSloth est passé sous les feux de la rampe ces derniers mois, recueillant des téléchargements répétés et une attention médiatique considérable. Among Us concentre jusqu’à dix joueurs sur une carte, les divisant en deux équipes composées de coéquipiers et d’imposteurs. Les équipiers doivent remplir certains objectifs situés sur la carte du jeu, tandis que les imposteurs doivent se mettre en travers de leur chemin en tuant et en sabotant les appareils situés sur la carte.

Grâce à son graphisme simple mais résolument sympa, Among Us a été plébiscité afin de pousser l’équipe à abandonner le projet pour le deuxième chapitre et à se concentrer sur le premier. Le jeu a également remporté le prix du meilleur titre multijoueur de l’année, preuve de la grande production d’InnerSloath. Nous vous rappelons que Among Us est disponible gratuitement sur l’App Store pour iPhone et iPad, en plus bien sûr de la plateforme Steam pour le monde PC.

Among Us – GRATUIT