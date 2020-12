Les deux nouveaux brevets Apple indiquent que l’entreprise envisage d’intégrer plusieurs composants sous l’écran, comme le Touch ID et l’antenne.

Le brevet relatif au Touch ID sous l’affichage indique que le capteur de détection d’empreintes digitales comprend une couche émettrice de lumière, une couche optique, une couche de filtre et un capteur d’image pixélisé. La couche électroluminescente est recouverte d’une couche transparente et peut éclairer une surface qui touche la couche transparente et permet la transmission de la lumière réfléchie de la surface vers la couche optique. La couche optique comprend une pluralité d’éléments optiques. Au lieu de cela, la couche de filtre comprend une série d’ouvertures et traite la lumière réfléchie. Le capteur d’image pixélisé peut détecter la lumière traitée par le dernier élément. Cette couche permet un filtrage FOV axé sur l’angle de la lumière réfléchie.

Le brevet confirme que les iPhone pourraient un jour intégrer Touch ID sous l’écran, permettant à Apple de conserver un design sans bouton d’accueil et de proposer une alternative à Face ID.

Le deuxième brevet révèle plutôt l’idée d’intégrer également l’antenne sous l’écran. Sans entrer dans les détails très techniques de ce brevet, une telle solution permettrait à Apple d’intégrer une antenne beaucoup plus grande tant pour le module cellulaire que pour le Wi-Fi, améliorant considérablement les performances de l’appareil.