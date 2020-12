L’intemporel jeu mobile Snake revient sur l’App Store sous le nom de Retro Widget 2, avec tout le charme d’un graphisme fidèle au titre original.

Grâce à Retro Widget 2, le légendaire Snake II sera toujours à portée de main. En plus de l’application, vous disposerez également d’un widget pratique pour iOS, grâce auquel vous pourrez jouer à tout moment pour vous lancer dans un nouveau record. Pour jouer, vous pouvez activer l’interface avec pavé numérique, de manière à émuler les touches des anciens téléphones mobiles Nokia, même virtuellement. Tout peut également être personnalisé dans de nombreuses couleurs différentes, mais le grand bijou se trouve dans l’application compagnon pour Apple Watch.

Vous avez bien compris. Même sur votre Apple Watch, vous pouvez jouer au grand classique Snake, en ayant toujours l’un des jeux les plus emblématiques à votre poignet. Pour déplacer le serpent, vous pouvez utiliser à la fois la couronne digitale et les gestes sur l’écran de l’Apple Watch, deux options à la fois réactives et moins difficiles que prévu. L’application est disponible sur l’App Store au prix de 2,29 euros, un tout petit coût pour mettre en lumière un classique intemporel comme Snake.

Retro Widget 2 – 2,29 euros