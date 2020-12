Caviar, une entreprise connue pour ses créations extravagantes et très coûteuses, a annoncé aujourd’hui le lancement d’un iPhone 12 Pro entièrement personnalisé « Jobs 4 ».

La collection « ‌iPhone 12 Pro‌ Jobs 4 » est dédiée à Steve Jobs et au dixième anniversaire de l’‌iPhone‌ 4, qui était également le dernier modèle présenté personnellement par Jobs. La collection comprend les modèles ‌iPhone 12 Pro‌ et 12 Pro Max en blanc, titane noir et un en or (réel).

La façade‌ est restée intacte, identique à celle des modèles réguliers. Le dos, en revanche, présente un fragment authentique du célèbre col roulé original de Jobs incorporé dans le logo Apple, tandis que le bas est décoré de l’autographe de Jobs et du célèbre slogan d’Apple, « Think different ».

Selon Caviar, le modèle blanc est composé d’une couche composite G10 recouverte d’émail de bijoux, tandis que le logo de la pomme est en argent sterling 925. Le modèle en or, quant à lui, est en véritable or 18 carats, tandis que son logo de pomme est en or 750.

Plus de détails sur la nouvelle collection «‌ iPhone 12 Pro‌ Jobs 4 » sont disponibles sur le site Web de Caviar. Ces nouveaux modèles commencent à 6490 $ pour l’iPhone 12 Pro en titane noir de 128 Go et peuvent atteindre 10.140 $ pour un ‌iPhone 12 Pro Max‌ doré avec 512 Go de stockage.