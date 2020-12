En voilà une surprise ! Cydia a décidé de poursuivre Apple devant la justice pour des questions de pratiques anticoncurrentielles.

Si vous êtes un habitué du jailbreak, vous n’êtes pas sans savoir que Cydia est un store alternatif créé en 2008 qui regorge de tweaks et thèmes conçus pour personnaliser un appareil jailbreaké. Durant de nombreuses années, Cydia était interdit aux États-Unis, mais ne l’est plus depuis longtemps maintenant. Sur Cydia, on trouve tout ce qui est interdit sur l’App Store, notamment les applications qu’Apple rejette à tour de bras.

Comme Spotify ou encore Epic Games, Cydia estime qu’Apple détient le monopole dans la distribution des applications. Les utilisateurs peuvent en effet seulement installer celles provenant seulement de l’App Store. Le problème soulevé par Quinn Emanuel Urquhart et Sullivan, qui représentent Cydia, est que Cupertino ne permet pas à des stores tiers de pouvoir installer des applications sur les appareils iOS (sans jailbreak). Concrètement, Apple ne laisse pas le choix à ses clients, et c’est bien là tout le problème.

De son côté, Apple se défend, via un son porte-parole, en expliquant qu’elle ne détient aucun monopole, arguant qu’il existe Android comme concurrent. Son objectif premier est de proposer des applications « vérifiées » de manière à protéger ses clients et leur iPhone. Néanmoins, la firme californienne va étudier la plainte en détail.

Dans tous les cas, on notera que Cydia tente probablement de profiter des guerres actuelles pour que son store devienne « peut-être » un jour accessible sans jailbreak.