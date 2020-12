L’attente est finalement terminée. League Of Legends: Wild Rift, le MOBA 5 vs 5 pour appareils mobiles de Riot Games, est désormais officiellement disponible sur l’App Store.

Avec Wild Rift, vous devrez dominer la faille de l’invocateur et vous engager dans des batailles épiques 5 contre 5 pour détruire l’équipe adverse. Grâce aux commandes fluides et bien adaptées à la plate-forme mobile vous aurez un contrôle maximal de votre champion mais le jeu en équipe sera essentiel pour pouvoir détruire le Nexus ennemi et remporter la victoire.

De nombreux champions sont évidemment disponibles, chacun avec un rôle bien précis, ce qui vous permettra de créer la bonne synergie avec l’équipe pour des actions offensives dévastatrices. Riot Games a assuré un équilibre adéquat des équipes, afin de permettre aux joueurs de tous niveaux de s’intégrer facilement dans le monde de Wild Rift. En bref, l’expérience est ce qui a caractérisé et ravi des millions de joueurs sur PC.

League Of Legends: Wild Rift est disponible gratuitement sur iPhone et iPad et nécessite iOS 10 ou version ultérieure. Les achats in-app habituels sont aussi disponibles, utiles pour acheter du contenu supplémentaire dans le jeu qui n’offrira aucun avantage en combat.

League Of Legends: Wild Rift – GRATUIT