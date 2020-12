Apple a signé un accord pour amener la série d’anthologies de Scott Z. Burns « Extrapolations » consacrée au changement climatique sur Apple TV+.

Scott Z. Burns écrira, dirigera et produira la série qui comprendra « des histoires intimes et inattendues sur la façon dont les changements imminents sur notre planète affecteront l’amour, la foi, le travail et la famille à une échelle personnelle et humaine ».

« La plupart des discours sur le changement climatique se sont concentrés sur la science et ont amené les gens à l’accepter », a déclaré Burns. « Notre objectif avec Extrapolations est d’aller au-delà de la science et d’utiliser le théâtre, la comédie, le mystère et tous les autres genres pour nous permettre de considérer comment chaque aspect de notre monde changera dans les années à venir. Nous savons que le climat est sur le point de provoquer un changement, la série demande… pouvons-nous changer aussi ? »

Auparavant, Burns a produit le documentaire oscarisé d’Al Gore « An Inconvenient Truth » et l’exécutif a produit la suite « An Inconvenient Sequel: Truth to Power ». En plus du changement climatique, Burns a abordé d’autres problèmes, des pandémies aux intrigues politiques, dans des œuvres dramatiques telles que « Contagion », « Side Effects », « The Report » et « The Informant! »

Apple travaillera avec la société de production Media Res pour mener à bien le projet. La série Extrapolations sera divisée en 10 épisodes anthologiques, chacun avec sa propre histoire d’auto-conclusion.