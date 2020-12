Avant tout le monde, certaines rédactions spécialisées et des YouTubeurs ont déjà pu tester les AirPods Max, le nouveau casque audio d’Apple.

Les premières impressions sont globalement bonnes tant sur la qualité audio que sur l’ANC jugée meilleure que celle du Sony WH-1000XM4 ou encore du Bose 700, selon David Carnoy de CNET. Les AirPods Max se veulent également très confortables, notamment grâce aux mousses à mémoire de forme. Les oreillettes sont bien maintenues mais aussi faciles à enlever, lesquelles sont aimantées et donc interchangeables.

Les AirPods Max offrent également un meilleur rendu que celui des AirPods Pro, notamment au niveau des basses, ce qui est compréhensible.

Quant à la couronne digitale, logée en haut de l’oreillette droite, les retours sont positifs arguant qu’elle facilite notamment le contrôle de la lecture. D’ajouter qu’elle est quasiment identique à celle de l’Apple Watch mais en plus grosse.

De son côté, Nilay Patel de The Verge précise qu’il faut toucher la surface pour se rendre compte qu’il s’agit d’une finition en métal et non en plastique. Au premier abord, le casque donne, selon lui, l’impression d’une finition non premium.

Les AirPods Max sont plutôt bien accueillis mais il reste à voir si des tests plus approfondis ne viendront pas entacher les premiers retours plutôt positifs. L’un des points négatifs est bien entendu le prix de 629€, jugé nettement trop cher par rapport à la concurrence.

Faite-vous une première idée avec les deux vidéos de iJustine et Marques Brownlee qui ont pu eux aussi prendre en main et tester les AirPods Max avant la sortie nationale programmée au 15 décembre.