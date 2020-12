Selon DigiTimes, les fournisseurs d’Apple basés en Chine ont surpassé la concurrence de leurs rivaux taïwanais pour remporter la majorité des commandes des nouveaux AirPods Max.

Notamment, les fabricants chinois Luxshare Precision Industry et Goertek ont ​​obtenu la plupart des commandes d’‌AirPods Max, malgré l’implication du taïwanais Iventec dans le développement initial du casque.

Inventec est déjà un fournisseur majeur des AirPods Pro et on ne sait pas pourquoi il a perdu des commandes pour les AirPods Max. Mais il est possible que les lignes de production de la société basée à Taiwan ne disposent pas de la diversification nécessaire pour assembler les nouveaux appareils, qui, entre autres, aurait été retardé plusieurs fois en raison de problèmes de production.

Des sources de DigiTimes suggèrent que Luxshare et Goertek fabriquent les AirPods Max dans leurs usines au Vietnam, soulignant le plan d’Apple visant à accélérer la diversification de la fabrication en dehors de la Chine.