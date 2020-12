Apple et Google ont l’intention de supprimer toutes les applications qui utilisent le logiciel de surveillance X-Mode, et donnent deux semaines aux développeurs avant de procéder à la suppression.

La décision d’Apple et Google tombe après avoir découvert que X-Mode collecte des données directement à partir de l’application, avant de les transmettre aux entrepreneurs du ministère de la Défense des États-Unis. Apparemment, X-Mode payerait les développeurs pour les convaincre d’intégrer leur SDK dans les applications en échange de données sur l’emplacement des utilisateurs.

Apple donne deux semaines aux développeurs pour retirer le SDK X-Mode de leur application, ou elles seront supprimées de l’App Store. Apparemment, il y a actuellement 100 applications de 30 différents développeurs utilisant ce SDK capable de « créer secrètement des profils d’utilisateur à partir des données recueillies ».

Le premier à découvrir cette collecte de données illicites ont été les enquêteurs travaillant pour le sénateur Ron Wyde, qui a dit qu’il était très satisfait de la décision prise par Apple et Google :

« Les Américains en ont marre d’apprendre que les applications vendent des informations de localisation et d’autres données sensibles à toute personne ayant un carnet de chèques, y compris le gouvernement. Apple et Google méritent de faire la bonne chose en interdisant X-mode de leurs magasins d’applications. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour protéger la vie privée des Américains, y compris l’éradication de nombreux autres courtiers de données qui collectent des données à partir de téléphones américains. »

X-Mode a expliqué réévaluer sa coopération avec le gouvernement. D’ajouter qu’il ne recueille des données similaires comme la plupart des autres SDK dédiés la publicité :

« Une interdiction du SDK X-Mode aurait des implications plus larges pour l’écosystème, étant donné que X-mode des données d’applications mobiles similaires à celle de la plupart des kits de développement de la publicité, et Apple et Google créeraient un précédent car ils peuvent déterminer la capacité des entreprises privées à collecter et utiliser des applications de ce type. »

Apple a maintenant pris sa décision, en tenant compte des nombreux efforts en cours pour mieux protéger la vie privée des utilisateurs.