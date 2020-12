Star Wars KOTOR II, l’un des titres les plus populaires de la saga du jeu vidéo Star Wars, arrive le 18 décembre sur l’App Store.

Situé 4000 ans avant les événements racontés dans l’épisode I: La menace fantôme, KOTOR II arrive plusieurs années après la sortie du premier chapitre. Apprécié pour la grande profondeur de la campagne, le titre arrive également officiellement sur nos appareils Apple. Les graphismes et les contrôles ont évidemment subi des modifications par rapport au titre d’origine, sans modification du moteur graphique. Comme dans le premier chapitre, ce deuxième titre livrera le pouvoir de la force entre vos mains. Vos choix vous affecteront, vous et le monde qui vous entoure. Choisirez-vous le côté clair dogmatique et rigide de la force ou le côté obscur plus séduisant ?

« L’Ordre des Jedi est en ruines, le seul espoir de la République repose sur un unique Jedi, aux prises avec sa tentative de reconnexion à la Force. Vous incarnez ce Jedi et ferez face à la plus complexe décision de la galaxie. »

Star Wars KOTOR II débarquera donc sur l’App Store le 18 décembre 2020, au prix de 16,99 euros, et sera compatible iPhone et iPad. Choisirez-vous le côté clair de la force ou allez-vous céder au côté obscur ?

Star Wars: KOTOR II – PRÉCOMMANDE