Géant mondial des appareils électroniques depuis quelques décennies, Apple, qui a su imposer son iPhone à travers le monde, fait loi dans le monde des applications. Très clairement, cela veut dire que si les nouvelles conditions générales de l’Apple Store changent et se font plus restrictives, ce sont des centaines d’applications qui risquent de disparaître !

S’il est vrai que les jeux d’argent ne sont pas toujours extrêmement fiables, ils sont une part importante du divertissement, comme les jeux vidéo, surtout en période de confinement. De plus, ils représentent une part importante de l’activité économique des développeurs d’applications mobiles. Mais alors, quelles peuvent être les raisons qui pousseraient l’Apple Store à les interdire ? Nous avons mené l’enquête pour vous et voici ce que nous avons découvert…

Quelle autorité possède l’Apple Store ?

L’Apple Store possède le monopole complet du téléchargement sur les appareils Apple. Ainsi, tous les appareils fabriqués par la marque américaine sont équipés de l’App Store et il est impossible d’effectuer des téléchargement sans passer par elle. Il faut dire qu’avec une taxe de 30% prélevée par Apple sur les applications payantes, les développeurs ne sont déjà pas en position de force.

Les appareils de la marque Apple ne pouvant utiliser aucun autre moyen de téléchargement et ne pouvant payer que dans l’Apple Store, on comprend donc qu’en prenant une décision telle que d’interdire les jeux d’argent la Pomme met de nombreux développeurs en portafaux. Et tous n’ont malheureusement pas les moyens de se lancer dans une bataille juridique comme dans l’affaire Epic Games contre Apple.

Apple ayant créé une situation de monopole sur tous ses appareils électroniques, les conditions générales de l’Apple Store font loi. Impossible donc pour les développeurs de passer en dessous des radars.

Quelles sont les applications de jeux d’argent ?

Cela ne va pas de soi pour tout le monde qu’il puisse exister des applications proposant des jeux d’argent sur l’Apple Store mais elles existent bel et bien ! On pense par exemple aux applications que les casinos en ligne ont développées afin que leur clientèle puisse jouer depuis leurs téléphones portables.

En effet, les casinos en ligne proposent souvent des jeux d’argent en ligne. Les joueurs ont donc la possibilité de déposer de l’argent sur leur compte et de miser sur les jeux proposés par la plateforme – ou l’application le cas échéant. On retrouve généralement des jeux de casino de type blackjack, roulette, machines à sous etc. sur ce genre d’applications.

Cependant, il arrive parfois qu’à cause d’un manque de régulation, les applications proposant des jeux d’argent s’avèrent être de belles arnaques. En effet, les casinos fiables se font rares et le géant américain ne peut malheureusement pas contrôler toutes les applications une par une.

Les mesures misent en place par Apple

Les produits Apple sont distribués partout à travers le monde. De fait, les conditions générales de la marque doivent essayer au maximum d’être en accord avec les législations des différents pays dans lesquels sont utilisés les appareils Apple.

Ainsi, Apple a pris la décision assez controversée d’interdire les jeux d’argent développés par des particuliers. Comme nous le disions plus haut, il est impossible pour une plateforme aussi largement utilisée de contrôler au cas par cas la fiabilité des applications distribuées sur l’Apple Store. Afin d’éviter tout problème de conformité et de protéger les joueurs du monde entier, cette mesure a donc été largement appliquée.

Cependant, ne vous méprenez pas, les jeux d’argent ne sont pas complètement interdits sur l’Apple Store, ils sont simplement soumis à des conditions plus strictes. Cela permet ainsi une régulation plus efficace du marché.

Quels sont les jeux d’argent autorisés sur l’Apple Store ?

De fait, les seules applications proposant des jeux d’argent autorisées sur l’Apple Store seront celles qui sont développées par des organismes accrédités. On pense notamment à la Française des Jeux pour les joueurs français par exemple.

Finalement, cette interdiction des jeux d’argent développés par des développeurs individuels se fait en conformité avec la loi française. En effet, en France seule la FDJ est autorisée à mettre en vente des jeux d’argent dits de “hasard”. De fait, la décision de l’Apple Store de faire un “grand nettoyage” pourrait sembler drastique mais c’est en fait une façon efficace de se mettre en conformité avec les lois des pays où sont vendus ses produits.

La situation actuelle de l’Apple Store

Ainsi, les apps IOS ont été passées au cribles et plusieurs centaines d’entre elles se sont vu supprimées de l’Apple Store. Cela signifie que les nouveaux téléchargements seront impossibles et que les mises à jour ne seront plus disponibles.

On comprend la décision d’Apple mais il est vrai qu’elle a été mal mise en place. Certaines applications, qui n’étaient même pas des jeux d’argent, ont été supprimées ce qui a soulevé quelques questions quant au bien fondé des mesures prises par la Pomme. D’autant plus que les casino en ligne sur mobile sont en plein essor ! Faut-il donc fermer la porte à cette source de revenus ?

Le dilemme est bien là, faudrait-il donc suivre l’exemple de Google Play et d’Android en continuant à autoriser des applications divertissantes offrant des jeux d’argent au risque de chatouiller la frontière de la légalité dans certains pays ? Ou simplement fermer la porte à tous les petits développeurs afin de se conformer aux lois en vigueur même au risque de supprimer des applications pourtant aux normes ?

Il faut dire que ces problèmes du 21e siècle n’ont pas encore trouvé de règle absolue à laquelle obéir. Les raisons qui ont poussé Apple à supprimer les jeux d’argent en ligne de l’Apple Store sont légitimes, sont-elles pour autant suffisantes ?