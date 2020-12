Apple a breveté certaines innovations qui pourraient être intégrées sur un futur HomePod, comme la caméra grâce à laquelle il sera possible d’identifier l’utilisateur.

Grâce à cette caméra, le HomePod serait alors en mesure de comprendre qui fait une demande particulière, afin de répondre en conséquence. De plus, la caméra permettrait également d’identifier des éléments spécifiques présents dans une maison.

Dans le brevet, Apple évoque aussi la possibilité d’activer le HomePod lorsque l’utilisateur regarde vers la caméra, afin d’être immédiatement prêt pour les commandes. La caméra du HomePod fonctionnerait en conjonction avec le microphone pour aider à améliorer la réponse de l’appareil aux diverses demandes des utilisateurs.

En plus de reconnaître l’utilisateur pour personnaliser les réponses, la caméra pourrait également être utilisée comme système de sécurité pour empêcher des tiers non reconnus d’émettre une commande. Avec la possibilité de reconnaître également des objets, l’utilisateur pourrait simplement dire « Hey Siri, allume cette lumière » et le HomePod saurait qu’il doit allumer l’ampoule HomeKit la plus proche de l’utilisateur.

L’idée est intéressante, et elle rendrait l’enceinte d’Apple encore plus intelligente.