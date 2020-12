Apple a officiellement annoncé que le service Apple Fitness+ fera ses débuts le 14 décembre prochain.

La première expérience de fitness construite autour de l’Apple Watch sera lancée le lundi 14 décembre. Apple Fitness+ propose des entraînements sur iPhone, iPad et Apple TV en intégrant intelligemment les mesures d’entraînement de l’Apple Watch. Il s’agit d’une expérience personnalisée et immersive unique en son genre, notamment parce que les utilisateurs peuvent faire de l’activité physique où et quand ils le souhaitent en suivant les instructions de vrais coachs.

Tous les exercices seront évidemment illustrés par des entraîneurs personnels à travers des sessions vidéo où un espace suffisant sera consacré à toutes les phases de l’exercice.

Apple Fitness+ sera lancé avec 10 types d’entraînement les plus populaires, y compris l’entraînement par intervalles à haute intensité (HIIT), le yoga, la danse, le cyclisme, le tapis roulant (pour la course et la marche) et l’aviron, dirigés par une équipe d’instructeurs de premier ordre. Les entraînements seront accompagnés en musique, avec la possibilité d’intégrer des listes de lecture sur Apple Music.

Le service aura un coût mensuel de 9,99 $ et sera inclus dans Apple One. Malheureusement, il ne sera pas présent en France, du moins pour le moment, mais seulement aux États-Unis et au Canada.