La société de dispositifs médicaux AliveCor a intenté une action en justice contre Apple, affirmant que la fonction d’électrocardiogramme sur Apple Watch enfreint trois de ses brevets.

La plainte, déposée hier devant le tribunal de district ouest du Texas, affirme que la fonctionnalité ECG sur l’Apple Watch Series 4 et les modèles ultérieurs enfreint une propriété intellectuelle liée à l’utilisation de capteurs portables pour améliorer la technologie de surveillance cardiaque.

Selon la plainte, les brevets 10 595 761, 10 638 941 et 9 572 499 d’AliveCor concernent les technologies de diagnostic de l’arythmie et la nécessité d’améliorer les techniques et équipements de diagnostic. Les trois brevets se concentrent sur la surveillance des arythmies cardiaques ou d’un rythme cardiaque irrégulier. La technologie brevetée comprend l’utilisation de données provenant d’appareils portables pour aider à diagnostiquer l’état d’un utilisateur.

AliveCor dit qu’Apple avait connaissance de ces trois brevets. C’est précisément pour cette raison que la société aurait intentionnellement violé, et continue de violer, ces brevets encore utilisés sur l’Apple Watch.

AliveCor fabrique divers appareils de surveillance cardiaque et a été le premier à introduire un appareil ECG grand public approuvé par la Food and Drug Administration. Contrairement à l’Apple Watch, cependant, l’utilisation du KardiaBand devait être approuvée par le médecin d’un utilisateur.

Après le lancement de la fonctionnalité ECG sur Watch Series 4, AliveCor a retiré le KardiaBand de la vente, affirmant que la société se concentrerait sur l’expansion des capacités d’autres systèmes de surveillance cardiaque mobiles.