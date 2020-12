L’iPhone 12 a suscité des discussions en raison du choix d’Apple de supprimer le chargeur et les écouteurs de la boîte. Comme cela s’est souvent produit, Samsung compte suivre les pas de son rival basé à Cupertino.

Comme le révèle le site brésilien Tecnoblog, il semble que le géant coréen envisage de retirer le chargeur et les écouteurs des boîtes du futur Galaxy S21. Les nouveaux smartphones ont en effet déjà été approuvés par ANATEL au Brésil et des détails intéressants ressortent de la documentation. Pas de mention des composants matériels mais une déclaration d’ANATEL confirmant l’absence de chargeur et d’écouteurs dans le package, un changement de cap qui intervient à peine trois mois après les critiques adressées à Apple.

Cette nouvelle n’est pas totalement inattendue. Il y a déjà quelques semaines, plusieurs rumeurs ont émergé sur le net à propos de ce choix possible de Samsung. Curieux de constater comment Samsung répète systématiquement les mêmes erreurs, critiquant Apple avant de copier ses choix rapidement. Pour rappel, Samsung s’était aussi moqué de la suppression de la prise jack, avant de faire de même.

Cependant, il convient de noter qu’au Brésil, les entreprises pourraient bientôt être obligées d’inclure le chargeur dans la boîte, ce qui obligerait Samsung à s’écarter (du moins au Brésil) de ses plans. À ce stade, il faut attendre la sortie de f-prochains Galaxy S21 pour en avoir la confirmation officielle.