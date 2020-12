Selon les analystes de Loup Ventures, Apple envisage de lancer une sorte d’abonnement matériel et logiciel à proposer aux clients.

Comme le programme de mise à niveau dédié aux iPhone, qui permet aux utilisateurs aux États-Unis (et au-delà) de payer un montant mensuel pour toujours avoir le dernier smartphone Apple disponible, la société pourrait créer une sorte de bundle qui comprend à la fois le logiciel et le matériel.

Les analystes décrivent ce bundle comme un package 360​​° qui permettrait aux utilisateurs de s’abonner à tous les services Apple et de choisir un ou plusieurs périphériques matériels (dont iPhone, iPad, Mac et Apple Watch) sans avance et en payant un montant mensuel qui varierait selon les produits choisis.

D’après Loup Ventures, les besoins des consommateurs ont changé et la transformation numérique en cours s’oriente de plus en plus vers les offres groupées, grâce auxquelles il est également possible d’économiser de l’argent par rapport à l’achat de services et/ou de produits individuels. Entre autres, Apple serait la seule entreprise au monde à pouvoir proposer un package de ce type, puisqu’un bundle logiciel-matériel nécessite que tous les produits fonctionnent parfaitement ensemble, sans interruption.

Que pensez-vous de cette possible offre ?