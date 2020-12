Apple peut utiliser certains composants fabriqués par Samsung pour apporter des lentilles périscopes aux iPhone à partir de 2022.

Comme rapporté par The Elec, la filiale Electro-Mechanics de Samsung fournirait certains composants tels que des actionneurs et des objectifs à LG, qui à son tour fabriquera et assemblera la caméra à lentille périscope pour les iPhone 2022. Cette décision permettrait à Apple de ne pas nuire à sa relation avec LG et de résoudre les problèmes de brevets.

Des téléobjectifs périscopiques sont déjà disponibles sur certains smartphones. Ils permettent l’intégration d’un zoom optique beaucoup plus élevé dans de petits espaces comme ceux d’un téléphone mobile. Le P30 Pro de Huawei, par exemple, propose un zoom optique 5x utilisant un mécanisme similaire. Il n’est pas exclu que l’objectif d’Apple soit d’intégrer un zoom optique 10x sur les iPhone prévus à l’automne 2022.