Apple pourrait créer la surprise en sortant une toute nouvelle Apple TV plus performante, notamment pour répondre aux jeux Apple Arcade. Il n’est pas non plus exclu que cette surprise soit l’AirPods Studio ou encore l’AirTag.

Si c’est une nouvelle Apple TV, le gain de performances pourrait très utile dans la mesure où Apple Arcade accueille de plus en plus de gros titres. Cela pourrait aussi coller avec la sortie du récent service Fitness+ (dispo qu’aux USA pour le moment). L’Apple TV 2020 pourrait également embarquer une nouvelle puce pour répondre encore mieux aux évidences de la 4K, et offrir une interface toujours plus fluide.

Mais les rumeurs évoquent également le casque AirPods Studio ou encore l’AirTag (traqueur d’objets). Pour l’heure, il n’est pas vraiment possible savoir réellement ce que nous réserve Apple, d’autant que ces deux derniers produits ont récemment été repérés dans le code de la bêta 1 d’iOS 14.3. Attendons de voir demain si cette hypothétique surprise se confirmera…