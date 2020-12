Apple a récemment publié le classement des applications gratuites et payantes les plus téléchargées sur l’App Store en 2020.

En tête de liste, sans grande surprise, on trouve l’appli de visioconférence Zoom et le petit nouveau des réseaux sociaux : TikTok.

Dans le classement se trouve aussi en bonne position l’application TousAntiCovid qui à ce jour a été téléchargée plus de 10 millions de fois contrairement à son ancêtre StopCovid qui avait à peine atteint les 3 millions.

Trois secteurs principaux ressortent. En premier les applis liées à la visioconférence qui ont connu un boom en raison de la généralisation du télétravail. Ensuite toutes les applications en rapport avec le divertissement, une bonne partie de la planète ayant connu le confinement pendant une période plus ou moins longue a ressentie le besoin de se divertir. Cela va des jeux classiques comme Among Us à ceux pour adultes comme le poker sur une appli d’un casino en ligne suisse.

Enfin, le besoin d’échanger avec ses proches et ses amis s’est fait énormément ressentir, d’’où l’explosion des téléchargements des applications en rapport avec les réseaux sociaux comme TikTok ou WhatsApp.

TikTok, l’appli gratuite n°1 sur iPhone

En cette année 2020, TikTok arrive en top des applis gratuites téléchargées sur iPhone. Elle devance : WhatsApp, Instagram, Snaptchat et YouTube.

Tout juste derrière, en sixième position, on trouve Zoom qui a cartonné surtout lors du premier confinement.

TousAntiCovid, l’application de traçage du gouvernement Français se classe à la 13ème place juste devant Disney+.

Apple a désigné l’application Wakeout dont le but est la pratique d’exercice en intérieur, appli de l’année pour iPhone, bien que celle-ci ne figure pas dans le classement des plus téléchargées en 2020.

Zoom quant à elle arrive en première place dans la catégorie applications gratuites pour iPad et reçoit aussi le prix de l’appli de l’année pour iPad décerné par Apple. Elle est suivie, dans le classement, par Netflix et Disney+. Viennent ensuite, logiquement, vu le contexte de restriction des déplacements, WhatsApp et Skype qui facilitent les échanges.

Among Us, arrive en première place des jeux gratuits téléchargés. Le jeu multijoueur dont le but est de démasquer un saboteur devance Call of Duty® et Roblox.

Forest : Rester Concentré : l’appli n° 1 payante pour iPhone

En tête du classement des applications payantes pour iPhone on trouve Forest : Rester Concentré, une appli qui favorise la concentration et l’efficacité. Elle est suivie de photo TouchRetouch et Procreate Pocket. Cette dernière est sur le podium de applis pour iPad. A la deuxième place on trouve GoodNotes et à la troisième Notability, les deux servent à prendre des notes.

Planque Inc. développée en 2012 arrive en première place des jeux payants, sans doute à cause de sa thématique tout à fait d’actualité : créer de toutes pièces une pandémie mondiale ! Les téléchargements du jeu ont connu un pic lors des premières rumeurs, en début d’année, de l’arrivée du coronavirus.