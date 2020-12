À l’occasion de l’« App Store Best 2020 », Apple a crée un trophée très spécial pour récompenser les développeurs, dont voici les premières photos.

Les gagnants sélectionnés par Apple pour les meilleures applications et jeux de 2020 ont reçu un prix décerné par l’équipe de conception de l’entreprise. Le trophée est une pièce d’aluminium polie et fabriquée à la main par Apple.

Il s’agit d’un produit vraiment exclusif, étant donné que la société n’a produit que 15 unités (plus une ou deux pièces de rechange enfermées dans l’Apple Park) destinées aux gagnants. Une face montre le A de l’App Store, qui, selon l’équipe de conception, est emblématique et immédiatement reconnaissable. L’autre face du trophée montre une couronne de laurier. Le trophée a été créé à partir du contour de l’icône de l’App Store, comme on peut le voir sur ces photos partagées par les gagnants.

Le matériau utilisé est le 6R01, la qualité d’aluminium personnalisée d’Apple fabriquée à partir d’un mélange 100% recyclé d’excès d’aluminium issu du processus de fabrication des produits Mac.

@Apple I am forever grateful for this award. We’ve met nothing but amazing people at Apple. The @AppStore eco system offers a complete toolset for anyone to build amazing things. Thank you. pic.twitter.com/uyfRXmuNg4 — Andres Canella (@AndresCanella) December 5, 2020

Le prix est accompagné d’une lettre de félicitations signée par le PDG d’Apple, Tim Cook :

« Toutes nos félicitations ! Votre application est l’une des meilleures de 2020. Chaque année, l’App Store célèbre des applications exceptionnelles qui améliorent la vie des gens. Ces applications affichent les plus hauts niveaux de qualité, d’innovation et d’impact, et Apple est fière de récompenser votre application. Merci d’avoir laissé une marque dans l’univers en 2020. »