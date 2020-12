Apple et d’autres grandes entreprises technologiques pourraient bientôt avoir besoin de changer la façon dont ils promeuvent leurs applications sur les plates-formes qu’ils contrôlent, a déclaré hier la commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager.

L’Union européenne travaille à la mise à jour de la loi sur les services numériques pour établir certaines règles que les plateformes telles que l’App Store devront suivre. Margrethe Vestager a déclaré que les nouvelles règles devraient entrer en vigueur d’ici la fin de l’année. D’ajouter qu’elles auront également une incidence sur la manière dont les entreprises peuvent promouvoir leurs applications sur leurs plates-formes :

« Le pouvoir et la force s’accompagnent de responsabilités encore plus grandes, parmi lesquelles l’interdiction de promouvoir vos services sur vos plateformes lorsque vous êtes en concurrence avec d’autres. »

Pour Apple, les règles limiteraient la manière dont l’entreprise peut promouvoir ses applications et services sur l’App Store. Par exemple, elle pourrait être empêchée de promouvoir activement Apple Music sur les plates-formes Apple, compte tenu de la présence de concurrents comme Spotify.

Selon Vestager, cette règle ne concerne pas la taille des plates-formes, mais plutôt le fait d’essayer de garantir une concurrence loyale. « Si vous avez grandi dans cette dimension, vous avez réellement le contrôle sur vous-même et vous devez laisser les autres faire leurs affaires de manière équitable ».

La nouvelle législation de l’Union européenne devrait être présentée au Parlement européen dans les prochains jours. Toutefois, il faudra un certain temps avant qu’elle ne soit ratifiée par les différents pays si le Parlement approuve les nouvelles mesures.

Ces réglementations couvrent également d’autres domaines tels que le traitement des fafe news et des contenus trompeurs, le partage potentiel des données des clients avec des concurrents plus petits et la fiscalité numérique.