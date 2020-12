L’utilisateur de Twitter @DongleBookPro a partagé des images d’un prototype de Macintosh Classic avec une coque transparente.

La version finale de ce Macintosh Classic a été recouverte d’un plastique beige, il est donc rare d’en voir une avec un revêtement transparent. Ce revêtement spécial utilisé dans le prototype vous permet de voir la plupart des composants internes du Macintosh Classic, tels que le moniteur CRT de neuf pouces. De plus, vous pouvez également remarquer la quantité d’espace vide présente à l’intérieur.

DongleBookPro n’a pas partagé d’informations supplémentaires sur la machine, mais Apple est connue pour prototyper ses appareils avec des boîtiers translucides, comme c’est le cas avec l’Apple Newton ou le Macintosh Portable M5120. Ces prototypes transparents sont très rares et atteignent des prix élevés lorsqu’ils sont mis aux enchères.

Ce n’est pas la première fois que DongleBookPro publie des images d’appareils et de prototypes Apple non commercialisés. En août, des images ont été publiées d’un prototype d’iPod touch de première génération inédit avec une finition noire brillante de style Mac Pro 2013 et un prototype de Mac mini de première génération avec station d’accueil intégrée pour iPod nano.

Aimeriez-vous voir un Mac fabriqué avec une finition transparente à l’avenir ?