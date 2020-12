Après une phase de test, Waze est désormais directement intégré dans le tableau de bord CarPlay.

Avec la nouvelle interface de navigation de Waze sur le tableau de bord CarPlay, il est plus facile et plus rapide d’utiliser l’application en voiture.

Ce mode divise l’interface CarPlay avec une série de widgets qui affichent les données associées de l’application. Dans le cas de Waze, une vue de navigation réduite s’affiche avec l’heure d’arrivée estimée, la carte et la limite de vitesse. Il n’y a pas de fonctions de rapport dans cette vue.

En plus de la prise en charge du tableau de bord CarPlay, cette mise à jour bêta de Waze ajoute également un guidage de voie à l’application iOS, particulièrement utile lorsque vous atteignez des intersections complexes.

Waze est disponible gratuitement sur l’App Store.