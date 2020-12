Big Mail est un nouveau client de messagerie à venir sur macOS, dont la version bêta est disponible depuis peu. Comme de nombreuses applications de messagerie, l’objectif de Big Mail est de « réinventer » le courrier électronique en améliorant sa convivialité.

Bien que ce soit une tâche très difficile, cette application essaie d’utiliser une approche radicalement différente à partir de l’interface utilisateur :

« Big Mail fonctionne avec votre adresse e-mail existante et la transforme en quelques secondes en quelque chose de plus propre, plus calme et osons dire : amusant. Fonctionne sur Mac, iPhone et iPad. »

Big Mail se concentre sur ce que l’on appelle des « scènes », qui fournissent automatiquement aux utilisateurs différentes interfaces utilisateur pour les différents types d’e-mails reçus, tels que ceux relatifs aux newsletters, aux achats, aux fichiers, aux notifications, etc. Si cette catégorisation ne vous convient pas, vous pouvez toujours revenir à la vue « standard », qui reste agréable et avec un thème très proche des diktats de design introduits avec Big Sur.

Ce nouveau client de messagerie n’est pas encore disponible, mais si vous êtes curieux, vous pouvez vous inscrire à la version bêta ici.