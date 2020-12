Plusieurs utilisateurs sur le forum d’Apple et sur Reddit signalent de graves problèmes de décharges de la batterie suite à la mise à jour vers iOS 14.2.

Les conséquences de ce problème sont une consommation rapide de la batterie et des temps de charge plus longs que la normale. Certains utilisateurs rapportent que leurs appareils perdent plus de 50% de charge en moins de 30 minutes, tandis que d’autres perdent également plus de 5% d’autonomie après seulement quelques minutes d’utilisation. Les appareils concernés ne sont cependant pas les plus récents, en fait les rapports concernent l’iPhone XS, l’iPhone 7/7 Plus, l’iPhone 6S, l’iPhone SE de première génération et l’iPad Pro 2018 avec iPadOS 14.2 à bord.

iOS 14.2 et iPadOS 14.2 sont arrivés deux semaines après la sortie d’iOS 14.1 et d’iPadOS 14.1. Quant à iOS 14.2.1, la mise à niveau été publié uniquement pour les nouveaux iPhone 12, nous devrons donc attendre une nouvelle mise à jour pour comprendre si ce problème a été résolu ou non.

Avez-vous également remarqué des problèmes de ce type ?