Apple a déposé une demande de brevet pour une finition noire mate qui absorbe la lumière pour une utilisation sur divers appareils, y compris les MacBook.

Ce nouveau brevet intitulé « Pièce anodisée ayant une apparence noire mate » décrit certaines caractéristiques de cette finition noire mate qui peut être utilisée sur iPhone, iPad, Apple Watch et MacBook.

Cette finition peut être utilisée sur une gamme de métaux et d’alliages métalliques, notamment l’aluminium, le titane et l’acier. De plus, le noir mat conçu par Apple comprend des « caractéristiques d’absorption de la lumière visible distribuées de manière aléatoire ». La couche contient une série de composants dans lesquels « les particules de couleur sont infusées à l’intérieur des pores ». La surface résultante est un noir mat profond et intense.

Une vraie couleur noire est extrêmement difficile à obtenir, car la plupart des produits « noirs » sur le marché sont en fait du bleu ou du gris foncé. Le brevet en question explique comment exploiter les particules de colorant à l’intérieur des pores pour créer une vraie couleur noire.

Un des problèmes à résoudre est que, en général, plus le noir est « vrai », plus la brillance de la finition est élevée, qui à son tour reflète une grande quantité de lumière visible. En gravant la surface de la couche anodisée avec des pores, Apple est capable d’absorber toute la lumière visible pour fournir une finition noire mate plus fidèle sans augmenter le lustre.

La solution d’Apple semble être équivalente aux vraies solutions noires existantes telles que « Vantablack », l’une des substances les plus sombres connues, capable d’absorber jusqu’à 99,965% de la lumière.

Cette couleur pourrait faire ses débuts dans les prochaines années sur divers produits Apple.