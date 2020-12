Apple a publié une nouvelle publicité sur sa chaîne YouTube pour promouvoir des contenus originaux d’Apple TV+. La vidéo de 90 secondes présente des émissions telles que Servant, For All Mankind et Ted Lasso.

La vidéo présente des clips de divers titres originaux TV+ avec une phrase superposée à chaque clip. Par exemple, dans le clip sur Ted Lasso, nous trouvons une phrase qui dit : « Un entraîneur de football universitaire obtient un emploi de manager professionnel de football anglais ».

Le service de streaming vidéo Apple TV+ propose un catalogue sans cesse croissant d’émissions de télévision et de films originaux, et c’est le message qu’Apple veut transmettre avec cette nouvelle publicité. En octobre, Apple a annoncé qu’elle prolongerait l’essai gratuit d’un an jusqu’en février 2021, probablement en raison de retards de production liés à la pandémie COVID-19.

Après février 2021, on comprendra à quel point le service d’Apple est devenu « indispensable » pour les utilisateurs, la société devra donc inciter encore plus de personnes à renouveler leur abonnement.