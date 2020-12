Apple fait savoir que l’entreprise travaille actuellement sur une solution pour le problème de charge sans fil rencontré par plusieurs utilisateurs d’iPhone 12.

Dans certains cas, les iPhone 12 ne se chargent pas ou par intermittence sur des chargeurs certifiés Qi qui fonctionnent parfaitement avec d’autres modèles d’iPhone. Le problème est assez courant, en particulier avec les chargeurs sans fil tiers non MagSafe, mais il s’agit apparemment d’un bug logiciel qui pourrait être corrigé à l’avenir. Ce problème est rencontré notamment avec la station de recharge BOOST↑UP pour Apple Watch et iPhone, mais aussi avec le Zens Liberty, ou encore le Mophie Charge Stream Pad et d’autres encore. Donc pas d’inquiétude, Cupertino cherche une solution.

Le SAV d’Apple a assuré à plusieurs utilisateurs que le problème serait résolu dans les prochains jours avec une nouvelle mise à jour iOS.