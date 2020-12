Le nouveau jeu « Zombie Rollerz Pinball Heroes » vient de débarquer sur Apple Arcade. Êtes-vous prêt pour ce mélange de flipper et de tower defense ?

« Zombie Rollerz: Pinball Heroes » combine flipper classique et tower defense dans une suite primée de la série Zombie Rollerz créée spécialement pour Arcade.

Vous devrez vous battre contre des zombies étranges mais dans un mode de jeu roguelike qui garantit des heures et des heures de contenu rejouable. Vous devrez également découvrir et débloquer des centaines de combinaisons de héros et de pouvoirs, nécessaires pour vaincre les boss zombies.

Sélectionnez un héros et utilisez votre baliste de flipper pour explorer un monde en constante évolution. Vous devrez vous battre contre des hordes entières avant d’affronter un boss zombie exclusif à la fin de chaque match. Le contenu du jeu change à chaque match, vous pouvez donc rejouer aussi souvent que vous le souhaitez pour collecter tous les personnages, vaincre tous les boss et devenir le plus grand héros du flipper.

Le jeu est disponible gratuitement pour tous les abonnés Apple Arcade.