Cela fait plusieurs mois que Twitter a commencé à tester des réponses dans le fil (in thread) sur iOS et sur le Web, dans le but de faciliter la visualisation de l’évolution des différentes conversations. Apparemment, les utilisateurs n’ont pas aimé cette nouvelle et la société a décidé de suspendre tous les tests.

De nombreux utilisateurs qui ont pu tester cette fonctionnalité ont en effet déclaré que l’interface était beaucoup plus déroutante qu’avant et que les réponses in thread ne justifiaient pas ce changement. Le but de cette nouveauté était de permettre de voir plus facilement qui répondait à une conversation et de participer aux conversations pertinentes.

Ceux qui ont essayé la nouvelle mise en page pour les réponses aux conversations ont rejeté la nouveauté, rendue encore plus déroutante par la possibilité d’ajouter des réactions à chaque réponse.

Tous ces retours négatifs ont ensuite convaincu Twitter d’abandonner l’idée et de suspendre tous les tests. La société affirme qu’elle continuera à s’efforcer d’améliorer les conversations sur Twitter.