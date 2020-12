Amazon a commencé à tester une nouvelle fonctionnalité dans l’application Alexa pour iOS, qui permettra aux utilisateurs de taper des commandes plutôt que d’avoir à utiliser leur voix pour interagir avec l’assistant personnel.

Comme l’a confirmé The Verge, la fonctionnalité Type with Alexa est disponible aujourd’hui en version bêta publique aux États-Unis et arrivera bientôt dans le reste du monde. Grâce à cette nouveauté, les utilisateurs d’Alexa sur iOS pourront taper leurs requêtes à l’assistant virtuel, sans avoir à utiliser leur voix.

Vous pouvez accéder à la nouvelle fonction en appuyant sur l’icône du clavier en haut à gauche du menu principal de l’application. Amazon explique que la fonctionnalité est toujours en version bêta, il peut donc y avoir des erreurs.

Nous vous rappelons également que Siri propose déjà une fonction de ce type depuis iOS 11, grâce à laquelle il est possible de taper le texte de la requête sans avoir à prononcer aucune commande vocale.