L’iPhone pliable semble trotter de plus en plus dans la tête des ingénieurs Apple, puisque la firme a déposé un nouveau brevet en ce sens. Elle continue en effet de développer une technologie liée aux écrans non conventionnels qui peuvent s’ouvrir et se fermer grâce à l’utilisation de charnières spéciales. Jusqu’à ce jour, Cupertino a déposé un nombre élevé de brevets sur le sujet, ce qui laisse penser qu’un tel iPhone pourrait sortir dans les années à venir.

Certains décrivent de manière assez détaillée quel devrait être le fonctionnement des futurs écrans à utiliser sur l’iPhone pliable et, pourquoi pas, sur d’autres appareils.

Dans l’ordre chronologique, la dernière demande de brevet d’Apple a été publiée le 3 décembre, et s’intitule « Appareils électroniques avec écrans extensibles pliables ». À l’intérieur, un dispositif coudé à angle droit est référencé, supporté par une structure de charnière multibras avec de multiples articulations.

Mais les recherches menées par Apple sur cette nouvelle technologie ne semblent pas s’arrêter à une seule solution. Le brevet fait en effet référence à des charnières qui pourraient recourir à l’utilisation d’engrenages, de courroies ou d’autres mécanismes capables de synchroniser le mouvement.

Ces éléments mobiles doivent tourner autour d’un joint placé à l’intérieur d’un écran sans que la structure à charnière ne réside dans l’épaisseur de l’écran lui-même. Ce type de technologie offrirait aux utilisateurs plus d’espace pour l’action sur l’écran.

Toujours selon les recherches menées par Apple, une structure à charnière telle que celle décrite ci-dessus serait en mesure d’éviter une contrainte excessive sur l’écran pliable lors de l’ouverture et de la fermeture. Bien entendu, cette technologie peut également être appliquée à différents types d’appareils tels que les bracelets, les ordinateurs portables, les lunettes et autres appareils destinés à être utilisés à l’intérieur des véhicules.

Une grande partie de ce brevet décrit en détail les matériaux avec lesquels ces appareils pourraient être produits, les circuits électroniques qui les alimenteraient, les capteurs, boutons et autres composants nécessaires à leur fonctionnement.

Dans tous les cas, Apple a l’habitude de déposer un certain nombre de brevets qui, pour cette raison même, ne nous donnent aucune indication sur le moment de la mise sur le marché de ces technologies. Elles ne peuvent donc pas être considérés comme une source fiable pour ce qui concerne les plans à venir de la compagnie.