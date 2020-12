The Complex est un jeu FMV d’action en direct créé en collaboration avec Wales Interactive, Good Gate Media et Little Jade Productions. Il est maintenant disponible sur iOS après ses débuts sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Après une grave attaque aux armes biologiques à Londres, deux scientifiques se retrouvent bloqués dans un laboratoire, où le temps et l’air manquent. Dans cette aventure en direct, vos décisions et vos relations avec d’autres personnages vous mèneront à l’une des huit fins du jeu.

Le Dr Amy Tenant, un chef de file de la recherche sur la technologie des nanocellules, a traité des victimes d’une attaque chimique dans l’état totalitaire de Kindar. Maintenant, à Londres, la nouvelle arrive d’un civil vomissant du sang, dont l’identité est tout sauf occasionnelle. Amy retrouve un vieil ami et est piégée dans un siège impénétrable de laboratoire, un centre de recherche scientifique qui cache un dangereux secret.

The Complex est un véritable film interactif mettant en vedette Michelle Mylett (Letterkenny, Bad Blood), Kate Dickie (Game of Thrones, The Witch) et Al Weaver (Grantchester).

Pendant le jeu, vous devrez interagir avec les personnages et, selon vos choix, vous renforcerez ou affaiblirez vos relations avec eux. Les scores de vos choix sont calculés du début à la fin et influencent les différents scénarios, en plus d’avoir des conséquences importantes dans les scènes finales.

Pour chaque décision que vous prenez, la personnalité de votre personnage est surveillée. À la fin de chaque section du jeu, vous serez récompensé par un soi-disant score de personnalité et une analyse détaillée montrant comment vous avez joué. Vous devrez alors expérimenter les cinq dimensions fondamentales d’une personnalité : ouverture d’esprit, conscience, extraversion, empathie et névrosisme. Sur laquelle allez-vous vous concentrer le plus ?

The Complex est disponible sur l’App Store au prix de 6,99 €.