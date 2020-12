Qcode a annoncé l’embauche de l’ancien responsable du marketing Apple, Podcasts, Steve Wilson, qui travaille maintenant en tant que directeur de la stratégie de l’entreprise.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Qcode, il s’agit d’un studio de podcast qui s’est énormément développé ces dernières années en produisant un contenu exclusif dont beaucoup de récits ont été entendus en particulier aux États-Unis.

Steve Wilson, qui a travaillé pendant plus de 15 ans chez Apple pour diriger l’équipe marketing d’Apple Podcast, fera désormais partie de Qcode pour travailler sur de nouveaux projets et partenariats.

« Steve a directement façonné et soutenu l’industrie du podcast pendant ses années chez Apple », a déclaré Rob Herting, PDG et fondateur de QCode. « Nous sommes convaincus que cela contribuera à faire passer QCode au niveau supérieur dans l’industrie du podcasting. »

Wilson a déclaré à Variety qu’il avait toujours été passionné par la façon dont la combinaison de la technologie et du contenu incroyable dans les podcasts pouvait améliorer la vie des gens. « Je suis ravi de faire partie de Qcode, qui est à la pointe dans ce domaine, et d’aider à tracer une voie à suivre pour la fiction dans Podcast ».

Avant Wilson, Qcode avait déjà embauché d’autres professionnels de premier plan pour améliorer diverses productions. Curieux de noter que’Apple a récemment nommé Tape Ghost Qcode comme l’un des meilleurs podcasts de 2020.

Les podcasts sont devenus de plus en plus populaires parmi les utilisateurs et plusieurs entreprises ont commencé à travailler sur leurs productions. Il y a aussi des rumeurs sur l’avenir des podcasts Apple. La société est en effet susceptible de commencer à produire et à proposer du contenu payant exclusif.