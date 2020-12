La nouvelle mise à jour de Google Authenticator apporte de nouvelles fonctionnalités importantes, telles que la possibilité de transférer des comptes vers un autre appareil.

Google Authenticator est un utilitaire qui fonctionne conjointement avec la vérification en deux étapes de votre compte Google pour offrir un niveau de sécurité supplémentaire lors de la connexion. Avec la validation en deux étapes, vous aurez besoin de votre mot de passe et d’un code de vérification pour accéder à votre compte. Ce dernier peut être générer depuis l’application. Après la configuration, vous pouvez obtenir des codes de vérification sans avoir besoin d’une connexion réseau ou cellulaire.

Dans cette nouvelle version, le transfert de comptes vers un autre appareil a été ajouté, par exemple si vous changez de téléphone. De plus, certains graphiques ont été mis à jour et le mode sombre a été introduit.

Désormais, l’application héberge cette nouvelle option pour exporter ou importer des codes 2FA via des codes QR. Cela simplifie considérablement le processus de configuration lors du transfert entre deux appareils, les utilisateurs n’ayant plus qu’à installer Authenticator sur le nouveau téléphone et à scanner un code-barres. Cette fonctionnalité aurait été particulièrement pratique avant le lancement de l’iPhone 12. Sur le plan de la sécurité, tout se fait d’un appareil à l’autre et « aucune donnée n’est envoyée aux serveurs de Google lors du transfert ».

L’application est disponible gratuitement sur l’App Store.