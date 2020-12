Dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées, Apple a lancé de nouveaux graphismes et contenus sur son site dédié à l’accessibilité.

La refonte du site d’accessibilité vise à fournir aux clients handicapés les outils et les ressources nécessaires pour personnaliser les produits Apple en fonction de leurs besoins.

La nouvelle interface divise le site en quatre sections qui mettent en évidence les fonctionnalités d’accessibilité et les avantages qu’ils offrent dans toute la gamme de produits Apple. Les nouvelles sections sont les suivantes :

Vue

Mobilité

Écoute

Cognitif

En outre, l’assistance Apple a publié une nouvelle collection de vidéos qui apprennent à utiliser certaines des dernières fonctionnalités d’accessibilité disponibles pour les utilisateurs. En plus des plus de 20 vidéos déjà présentes dans la liste de lecture Accessibility sur la chaîne YouTube du support Apple, les nouvelles vidéos se concentreront sur l’utilisation de la loupe, du Back Tap et du contrôle vocal.

Utilisez la loupe pour mieux voir presque tout ce que vous sélectionnez sur votre iPhone

Back Tap, un moyen rapide et facile d’activer des actions d’accessibilité ou des raccourcis avec un double ou triple tap à l’arrière de votre iPhone

Activation de différentes options d’interface utilisateur lors de l’utilisation de la commande vocale, une technologie Apple qui permet aux utilisateurs souffrant de limitations physiques sévères de contrôler entièrement leur Mac, iPhone et iPad avec leur voix

Comment prendre un selfie avec Voice Control, une vidéo sur laquelle Apple a travaillé en collaboration avec la United Spinal Association

Voici l’une des nouvelles vidéos lancées par Apple :