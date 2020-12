Julianna Margulies, connue pour ses rôles principaux dans « ER » et « The Good Wife », a rejoint le casting de « The Morning Show » sur Apple TV+.

En plus de jouer dans “The Good Wife” et “ER”, Julianna Margulies est également apparue dans “Billions” et “The Hot Zone”. Ses prix de carrière comprennent un Golden Globe et trois Emmys. Margulies jouera Laura Peterson, une journaliste de UBA News dans la série. Elle rejoint les membres originaux de la distribution, notamment Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, ainsi que les nouveaux visages de la saison 2 tels que Greta Lee, Ruairi O’Connor et Hasan Minhaj.

Le tournage de « The Morning Show » a repris le 19 octobre, mais pour le moment, la deuxième saison n’a encore aucune date de sortie sur TV+.