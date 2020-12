C’est sans doute la question que se posent de nombreux utilisateurs d’appareils iMac, et peut-être les potentiels utilisateurs de ces appareils Apple. Mais pour tout dire, nous l’attendions tous, cette fameuse technologie Apple Silicon M1 annoncée plusieurs années auparavant. On en a pris l’habitude, car Apple est très familier aux changements d’envergure. Souvenez-vous, on est passé du 68K au PowerPC, et plus tard à Intel. Aujourd’hui, c’est le processeur Apple Silicon qui fait son entrée dans le circuit Mac.

Apple Silicon : qu’est-ce que c’est au juste ?

Apple Silicon est une puce ARM qui embarque un système A12Z de 64 bits. C’est un processeur maison qui a fait ses preuves sur certains appareils mobiles de la marque. Les responsables indiquent que la puce est censée assurer le fonctionnement des ordinateurs Apple et la version iPad Pro 2020. Principalement optimisé pour les smartphones, ce processeur est justement déjà intégré sur les mobiles et tablettes Apple (iPhone, Apple Watch et iPad), et permet à la composante machine d’évoluer grandement.

Le véritable changement s’opère dans la vision que l’on se faisait de la gamme Mac. Cette nouvelle puce viendrait ainsi mettre le processeur Intel sur le banc de touche, voire des accusés. Sur une échelle comparative, la puce Apple Silicon utilise une architecture de type ARM64, alors que le processeur Intel utilise celle de type Core x86/64.

Que peut faire la puce Apple Silicon ?

Différentes tâches sont assignées à la puce Apple Silicon. Lors de la conférence WWDC, Tim Cook, PDG d’Apple, a mis en évidence les potentialités de cette nouveauté. La puce Apple Silicon peut principalement :

Exécuter plusieurs logiciels ou applications (Adobe, la suite Microsoft Word, et bien plus encore) ;

Assurer la gestion de lourds travaux (flux vidéo de 4K, voire plus, etc.) ;

Exécuter simultanément de nombreuses fonctions.

D’autres besognes sont reconnues à cette puce qui affiche un niveau de performance très élevé. Toutefois, Tim Cook n’a pas donné plus de précisions sur les nombreuses missions que peut accomplir sa nouvelle puce maison. S’il faut établir un parallèle avec les performances du processeur ARM sur mobile, on dirait qu’Apple Silicon tiendra la promesse de ses fleurs.

Quelles sont ses caractéristiques techniques ?

Les caractéristiques techniques de la puce Apple Silicon ont été dévoilées lors de l’annonce de la WWDC de juin dernier. Le PDG a tenu un discours élogieux à l’endroit de sa nouvelle puce, qui intègre désormais l’écosystème logiciel des ordinateurs Apple. Les caractéristiques affichées sont les suivantes :

Grande capacité de stockage

Carte audio à haut rendement

Support d’affichage HDR haute qualité

Accélérateur cryptographique

Processeur neuronal de 16-core NPU de 11 000 milliards d’opérations /s

Processeur de gravure de 5 nm de vitesse

8 cœurs de processeur graphique GPU

8 cœurs de processeur central CPU

Architecture de mémoire liguée

Accélérateur d’apprentissage de la machine

Système foudre/contrôleur USB 4

16 milliards de transistors

Processeur de signal d’image haute technologie très avancée

Système de codage et de décodage de médias

Nombreuses fonctions de sécurité antipiratage

Par ailleurs, il s’agit de processeurs mobiles, ce qui constitue une excellente nouvelle du point de vue de la performance. Pourquoi ? Pour la simple raison que les mêmes types de processeurs utilisés sur les appareils mobiles (iPad, etc.) offrent d’excellents résultats. Ces appareils ont vu leurs performances CPU (processeur) se multiplier quasiment par 100 et celles des processeurs GPU (processeur graphique) par 1 000. On peut donc déduire que la puce Apple Silicon apportera le même rendu sur la gamme Mac.

Apple Silicon : les raisons de la transition

L’annonce de l’intégration d’Apple Silicon aux iMacs est une nouveauté qui bouscule les lignes côté Mac, car les processeurs Intel ne seront plus de l’aventure. Qu’est-ce qui a bien pu motiver ce changement radical ? Les raisons évoquées sont plurielles.

Offrir de meilleurs produits au grand public

Le PDG d’Apple a laissé entendre que la première motivation d’Apple était d’offrir de meilleurs produits aux consommateurs. Son annonce de juin dernier a été assez explicite à ce sujet. « Depuis le début, le Mac a toujours adopté de grands changements pour rester à la pointe de l’informatique personnelle », a martelé Tim Cook dans un communiqué de presse en juin. La marque à la pomme croquée a donc toujours voulu se positionner comme leader dans le segment des solutions informatiques innovantes.

Proposer des versions de Mac plus performantes

Une autre raison de cette migration est celle de mettre sur le marché des PC Mac plus puissants / performants. La performance étant un challenge chez les fabricants d’appareils intelligents, c’est donc logiquement et de bonne guerre qu’Apple a voulu booster la performance de ses ordinateurs. Après le succès rencontré sur les versions mobiles sur une dizaine d’années, Apple transpose cette technologie sur le Mac. Étant donné que le processeur Apple Silicon est principalement optimisé pour les smartphones et qu’il permet justement d’impressionnantes performances sur ces appareils mobiles, il était judicieux pour la marque de garantir au public ces mêmes performances sur PC.

Maîtriser la technologie des processeurs améliorés (en nm)

L’un des autres points ayant favorisé la rupture entre Apple et Intel concerne l’incapacité d’Intel à produire son processeur en dynamomètre. Le processus de développement étant à la traîne, Apple a alors jugé intéressant de miser sur ses propres processeurs. En fait, Intel piétinait un peu trop sur ses propres technologies en la matière. De son côté, Apple peaufinait davantage le processeur SoC de l’architecture ARM de ses smartphones. La marque s’est rendu compte du fait qu’elle pouvait elle-même fabriquer en interne ses propres processeurs, et des processeurs performants.

Le besoin de maîtriser cette technologie s’est mué en un projet, et par la suite, à un défi à relever. Outre les processeurs, Apple veut contrôler et maîtriser le matériel et les logiciels de l’écosystème technologique de MacBook et Mac. Loin de se limiter au processeur, la marque à la pomme croquée met en place une véritable plateforme qui intègre plusieurs technologies.

Les Macs avec puce Apple Silicon seront-ils meilleurs pour les jeux ?

La question des jeux sur les Macs équipés de puce Apple Silicon fait couler beaucoup d’encres et de salives. Et pourtant, les caractéristiques annoncées sont assez édifiantes. Mais pas toujours, au regard des inquiétudes suscitées par cette nouvelle transition. Ce nouveau processeur sera-t-il favorable aux gamers sur iMac ?

Premier constat

Le lancement de l’iPad Pro 2018 mettait en avant les grandes capacités d’exécution des tâches du processeur ARM d’Apple. Les ingénieurs d’Apple tablaient sur une rapidité dépassant d’au moins 92 % celle des PC portatifs du marché. Toujours est-il que la rapidité des iPads Pro 2018 ne souffre d’aucune contestation à ce jour.

Deuxième constat

Les puces Apple Silicon qui devront intégrer la gamme Mac sont équipées d’un processeur graphique SoC A12Z ARM. Ce dernier a la capacité de supporter simultanément 3 flux de vidéo de 4K. Et ce n’est pas tout ! Il peut lire des jeux de haute qualité à la dimension d’une console de jeux haute performance. Sur ce point, on ne peut en aucun dire que les puces Intel des Macbooks frôlent une telle performance.

Par ailleurs, Johny Srouji (vice-président chez Apple en matière de technologie Hardware) a affirmé dans une de ses présentations ce qui suit : « Mac pourra devenir une machine pour joueur ». Cette déclaration est révélatrice ! Comme pour dire que tous les appareils Macs qui embarqueront les puces Apple Silicon offriront des garanties pour des gamers. Il importe de dire que les processeurs ARM ont la capacité de concurrencer ceux de Nvidia et d’AMD sur ce segment « jeux ».

Troisième constat

Apple a jugé intéressant de prolonger son partenariat avec Imagination Technologies. Il s’agit d’un développeur qui propose des solutions d’approche du ray tracing, afin d’obtenir des solutions de traitement ray tracing sur ses puces ARM. Ainsi, vous aurez des Macs encore plus captivants en matière de gaming, qui se présenteront même comme des consoles de jeu futuristes.

Quatrième constat

La scalabilité est l’un des avantages des puces ARM. En d’autres termes, il s’agit de la grande capacité d’adaptation de l’architecture ARM face aux différents besoins, usages et produits. C’est l’occasion de le rappeler ici : le processeur le plus puissant de la planète embarque une puce ARM. Une façon de dire que cette puce donnera satisfaction aux gamers.

La puce Apple Silicon est désormais celle-là qui fera la puissance et la performance des nouveaux ordinateurs Macs. L’annonce a été faite en juin 2020, et l’échéance de la transition est de deux ans. Le processeur Apple Silicon bénéficie d’une longue expérience, et d’un ancrage principalement optimisé pour les smartphones. Aujourd’hui, la migration se fait sur la gamme Mac (MacBook, iMac, etc.) et augure de lendemains meilleurs. La transition se fera aussi à l’aide de Rosetta 2, un système sophistiqué de lecture et de traduction d’application.