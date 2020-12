Apple continue d’aider les personnes dans le besoin avec une série d’initiatives dans le cadre de sa collaboration avec (RED).

« Dans un vaste entrepôt de Lusaka », lit-on dans un communiqué d’Apple, « un camion est chargé de boîtes de médicaments antirétroviraux vitaux et se dirige vers l’ouest pour un voyage de deux heures en dehors de la capitale zambienne. La destination est une clinique rurale à Mwembeshi et aujourd’hui, en plus de la charge habituelle, elle transporte également plusieurs boîtes de masques faciaux et de visières de protection donnés par Apple pour aider à lutter contre le COVID-19. »

Le Fonds mondial coordonne ces expéditions pour soutenir également la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Et pour répondre à cette deuxième pandémie, il a dû réagir rapidement en créant le mécanisme de réponse au COVID-19.

Apple a décidé d’allouer les produits (PRODUCT) RED au mécanisme de réponse jusqu’au 30 juin 2021. La société a également fait don de millions d’équipements de protection individuelle (EPI), y compris des masques chirurgicaux, au ministère zambien de la Santé, y compris les masques chirurgicaux de sa chaîne d’approvisionnement et les visières conçues et fabriquées par Apple elle-même.

Grâce également à cette aide du monde entier, la Zambie a fait de grands progrès dans la lutte contre le VIH/sida au cours des vingt dernières années. En 2003, les décès annuels dus aux maladies liées au sida étaient de 61000. Grâce aux efforts du Fonds mondial en collaboration avec le gouvernement du pays et les établissements de santé, ce nombre a diminué de plus de 70% et celui des nouvelles infections a diminué de moitié par rapport à la phase de pic.