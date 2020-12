Il était temps ! Free Mobile propose depuis peu l’eSIM. Facturée 10€, l’eSIM permet de dématérialiser la carte SIM traditionnelle. Grâce à elle, il vous est possible d’avoir deux numéros sur le même appareil, l’un avec la carte SIM physique, et l’autres via l’eSIM.

Lors d’une commande, il vous est désormais proposer d’opter pour l’eSIM, en plus de la mini/micros SIM et de la Nano SIM. Actuellement, l’eSIM est compatible avec les appareils suivants :

Apple iPhone XS (et modèles plus récents)

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S20 4G

Samsung Galaxy S20+ 4G

Samsung Galaxy Note 20 5G

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Malheureusement, seuls les nouveaux clients sont en mesure de profiter de cette nouveauté. De fait, les clients actuels ne peuvent pas encore changer pour l’eSIM, mais cela devrait changer prochainement. On espère également que l’Apple Watch sera aussi bientôt supportée.

› Free Mobile