Selon Flurry Analytics, les ventes de l’iPhone 12 Pro Max aux États-Unis ont dépassé celles des autres appareils de la gamme iPhone 12 malgré un lancement retardé.

L’iPhone 12 Pro Max a atteint une base d’installation de 1% par rapport aux 0,8% combinés de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro, comme le confirme Flurry :

« La série iPhone 12 de cette année a capturé une base d’installation combinée de 1,9% au cours des différentes semaines de lancement, un grand bond par rapport aux deux années précédentes.

L’année dernière, le lancement de la série iPhone 11 a capturé 1,2% de la base d’installation et il y a deux ans, les séries iPhone XS et XR sont passées à 1,6%. Plus impressionnant encore, l’iPhone 12 Pro Max a atteint près de 1% de la base d’installation de l’iPhone au cours de sa première semaine, surpassant tout autre modèle de notre analyse au cours des trois années.

Au cours de sa première semaine, l’iPhone 12 Pro Max a capturé près de 1% de part, atteignant presque l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro malgré leur avance de quatre semaines. »

Le rapport note également que l’iPhone 12 mini est le moins populaire des nouveaux smartphones d’Apple, avec une base d’installation de 0,12% pendant la semaine de lancement. Flurry dit que cela changera très probablement avec le temps à mesure que les gens commenceront à acheter le petit iPhone comme cadeau.

