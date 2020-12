L’application Apple Configurator 2 a été mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités, notamment la prise en charge complète de macOS Big Sur et des Mac Apple Silicon.

Cette application vous permet de configurer plusieurs appareils connectés au Mac via USB avec des paramètres, des applications et des données spécifiques pour les étudiants, les employés ou les clients. Avec cette application, vous pouvez mettre à jour le logiciel, installer des applications et des profils de configuration, renommer et modifier les fonds d’écran sur les appareils, exporter des informations et des documents relatifs aux appareils, etc. Vous pouvez également consulter n’importe quel appareil pour afficher ses détails, tels que son numéro de série et ses adresses matérielles, les applications et les profils installés et son journal de console.

Apple Configurator 2 fait partie du programme d’inscription des appareils pour automatiser l’inscription MDM, ainsi que du programme d’achat en volume (VPP) pour distribuer en continu des applications depuis l’App Store.

Voici les nouveautés de la version 2.13.3 :

Prise en charge de macOS Big Sur

Prise en charge de la récupération macOS sur les Mac équipés de puces Apple Silicon

Installation automatique des mises à jour de MobileDevice nécessaires pour restaurer iOS

Clip Web : possibilité de configurer “Ignorer la portée du manifeste” et “Identifiant du package d’application cible”

Apple Configurator 2 est disponible gratuitement sur le Mac App Store.