Le Pro Display XDR, un écran élégant et puissant présenté par Apple avec le récent Mac Pro, bénéficie maintenant d’un nouvel outil de recalibrage.

Avec ce nouvel outil, la société a également publié une documentation précise pour guider les utilisateurs étape par étape dans la procédure de recalibrage. Grâce à la nouvelle mise à jour du firmware 4.2.30, vous pourrez visualiser les paramètres d’affichage et les calibrer de la meilleure façon possible pour obtenir des meilleures performances possibles.

Pour exécuter la procédure et régler le Pro Display XDR, vous aurez besoin d’un spectroradiomètre tiers, en plus d’une version de macOS Catalina 10.15.6 ou ultérieure. Dans les étapes indiquées, Apple fournit également plusieurs conseils pour mesurer et calibrer au mieux l’affichage, comme le contrôle de l’éclairage ambiant, la configuration optimale pour les spectroradiomètres et bien plus encore. Si vous êtes le propriétaire de cet écran, nous vous suggérons donc de lire le document publié par Apple avant de lancer la procédure.