C’est officiel, le chargeur MagSafe Duo est désormais disponible à la vente sur la boutique en ligne d’Apple au prix de 149 €.

Ce nouveau chargeur Made in Apple permet de charger un iPhone et une Apple Watch simultanément. Comme Apple le précise, il est nécessaire d’avoir un adaptateur secteur USB-C d’au moins 20W pour profiter de la recharger sans fil plus rapide à 11W, et de 27W ou plus puissant pour atteindre les 14W. Bien entendu, il vous faudra encore passer à la caisse pour acheter l’un de ces adaptateurs.

Retrouvez ce chargeur MagSafe Duo sur le site d’Apple dès maintenant au prix de 149 €.