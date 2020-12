Apple a récemment publié une nouvelle bande-annonce de « Stillwater » sur sa chaîne YouTube, cette fois dédiée aux amis du personnage principal, Addy et Michael.

Deux des trois frères qui vivent aux côtés du panda Stillwater, Addy et Michael, bénéficieront de sa sagesse de différentes manières, comme cela est partiellement souligné dans cette bande-annonce. De plus, la vidéo nous donne également l’occasion de se faire une idée plus précise de ce que l’on peut attendre de la série, dédiée principalement aux enfants, qui débutera le vendredi 4 décembre.

Stillwater est basé sur la série de livres « Zen Shorts » écrite par Jon J Muth et publiée par Scholastic, laquelle est produite par Scholastic Entertainment et Gaumont. La série mettra en vedette James Sie, Judah Mackey, Eva Binder et Tucker Chandler, et tourne autour de trois enfants aidés dans des circonstances difficiles par les conseils du panda Stillwater.

Rendez-vous le 4 décembre pour découvrir la série sur TV+.