Apple apportera « Acapulco », une série comique basée sur le film de 2017 « How to Be a Latin Lover », sur Apple TV+.

Acapulco se présentera avec des épisodes d’une demi-heure centrés sur l’histoire d’un jeune mexicain qui trouve l’emploi de ses rêves dans la station balnéaire la plus branchée de la ville. Il se rend vite compte que le travail est plus compliqué qu’il ne l’imaginait et ses croyances et sa moralité commencent à être remises en question.

L’histoire se déroule en 1984, avec Derbez racontant et jouant la version actuelle du personnage.

La série a été créée par Austin Winsberg (“Zoey’s Extraordinary Playlist”), Eduardo Cisneros (“Half Brothers” et “Instructions Not Included”) et Jason Shuman (“Role Models”). On pourra notamment y voir Eugenio Derbez, l’un des acteurs du film de 2017.

La sortie de la série est prévue pour 2021 sur TV+.