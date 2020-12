Apple est devenu le fabricant de PC de bureau le plus populaire au Japon suite au lancement du nouveau Mac mini M1 dans le pays.

Selon les données du cabinet d’analystes japonais BCN Retail, Apple détenait 15% du marché des PC de bureau au Japon entre le 1er août et le 3 novembre et occupait la quatrième place, juste en dessous de Lenovo. Après le lancement du nouveau Mac mini M1 le 17 novembre, BCN Retail a enregistré une forte hausse des ventes d’ordinateurs Apple, ce qui a conduit le géant de Cupertino à prendre la première place en termes de volume de ventes.

Apple a considérablement augmenté sa part de marché de 15% à 27,1% en seulement deux semaines.

Quoi de neuf dans le Mac mini M1 ?

Le nouveau Mac mini est équipé de la puce M1, la première Apple basée sur ARM à arriver sur le Mac. Le nouveau processeur a apporté une augmentation significative des performances par rapport à ses prédécesseurs Intel, tout en offrant une meilleure efficacité énergétique. La puce M1 comprend un processeur à huit cœurs qui offre des performances jusqu’à 3 fois plus rapides, un GPU à huit cœurs qui offre des performances 5 fois plus rapides et le moteur neuronal qui permet un apprentissage automatique 15 fois plus rapide. Il présente également la nouvelle architecture de mémoire unifiée d’Apple, qui offre des performances plus rapides tout en nécessitant moins d’énergie.

Rappelons qu’Apple a également sorti deux autres machines équipées de puces M1, le MacBook Air et le MacBook Pro 13. Les deux offrent de réelles performances, même dans leur version de base.