Amazon Web Services a annoncé de nouvelles instances Mac pour Amazon Elastic Computer Cloud, permettant aux clients d’exécuter pour la première fois des charges de travail macOS sur la plate-forme AWS.

Amazon affirme que la nouvelle fonctionnalité étend la flexibilité, l’évolutivité et les avantages économiques d’AWS à tous les développeurs Apple, car ceux qui créent des applications pour iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV et Safari sont désormais en mesure de « Accédez aux environnements macOS en quelques secondes et profitez de la tarification AWS à l’utilisation ».

Les clients AWS peuvent également consolider le développement d’applications multiplateformes Apple, Windows et Android sur AWS et, comme avec d’autres instances Amazon EC2, utiliser des instances EC2 Mac avec les services et fonctionnalités AWS tels que Amazon Virtual Private Cloud, Amazon Elastic Block Storage, les images de machine Amazon et plus encore.

Bob Borchers, vice-président du marketing produit chez Apple, a déclaré que la société était « ravie de rendre le développement des plates-formes Apple accessible de nouvelles manières » :

« La communauté florissante d’Apple, composée de plus de 28 millions de développeurs, continue de créer des expériences d’application révolutionnaires qui ravissent les clients du monde entier. Avec le lancement des instances EC2 Mac, nous sommes ravis de rendre le développement accessible aux plates-formes Apple de nouvelles manières et de combiner les performances et la fiabilité de notre matériel de classe mondiale avec l’évolutivité d’AWS. »

Les instances Mac d’EC2 peuvent être achetées à la demande ou avec divers plans et sont désormais disponibles aux États-Unis (Virginie), États-Unis (Ohio), États-Unis (Oregon), Europe (Irlande) et Asie-Pacifique (Singapour).

› Plus d’informations à cette adresse.