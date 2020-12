La nouvelle mise à jour de WhatsApp apporte plusieurs nouvelles fonctions, dont l’ajout de nouveaux arrière-plans personnalisés dans les discussions individuelles.

Jusqu’à présent, il était possible de définir des fonds d’écran personnalisés sur WhatsApp, mais le même fond d’écran était affiché dans toutes les discussions. La nouvelle mise à jour vous permet d’ajouter des arrière-plans personnalisés pour chaque discussion de manière individuelle.

Cela signifie que vous pouvez changer le fond d’écran de chaque discussion individuelle ou de groupe sur WhatsApp, afin de faciliter encore plus l’identification à qui vous parlez à la volée. Vous pouvez choisir un nouvel arrière-plan dans la galerie ou des couleurs différentes pour correspondre à l’arrière-plan du doodle par défaut, ainsi que définir un arrière-plan différent pour le mode sombre.

Pour changer l’arrière-plan, il vous suffit de saisir les paramètres du chat et de cliquer sur « Arrière-plan et son ». De là, vous pouvez choisir un arrière-plan pour le mode clair et un arrière-plan pour le mode sombre.

De plus, WhatsApp a maintenant activé une nouvelle recherche d’autocollants qui vous permet de trouver facilement vos autocollants préférés à utiliser dans l’application. La mise à jour introduit également une version mise à jour du pack d’autocollants « Ensemble à la maison » de l’Organisation mondiale de la santé.

WhatsApp est disponible gratuitement sur l’App Store.